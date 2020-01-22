На тренировке «Чикаго Блэкхокс» случился неприятный эпизод – подрались ветераны команды Джонатан Тэйвз и Данкан Кит.

Партнеры вместе выступают за «Чикаго» с 2007 года, выиграли три Кубка Стэнли, но это не помешало им зарубиться. Игроков разняли партнеры, и они продолжили тренировку в обычном режиме. После матча Тэйвз сказал журналистам, что это была лишь дружеская борьба.

В последнем матче «Чикаго» обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.

Последний раз команда брала Кубок Стэнли в 2015 году. В двух предыдущих сезонах «ястребы» не выходили в плей-офф.

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