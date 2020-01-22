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Тарасенко вернулся к ледовым тренировкам после операции
Восстановление проходит успешно.
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вернулся к тренировкам после травмы плеча.
Информация появилась в твиттере журналиста Fox Sports Midwest Энди Стриклэнда. «Тарасенко вернулся на лед впервые с конца октября. Он начал ледовую часть восстановления», – написал репортер.
- Из-за повреждения 28-летний форвард перенес операцию на плече, сроки его восстановления оценивались в пять месяцев.
- В сезоне-2019/20 Тарасенко завоевал с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли.
Тэйвз и Кит устроили махач на тренировке. Они выиграли с «Чикаго» три Кубка Стэнли
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