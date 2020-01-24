Большинство хоккеистов НХЛ хотели бы выпить с российским игроком «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Капитан столичной команды набрал больше всего голосов в анонимном опросе от издания The Athletic. В голосовании принял участие 391 игрок лиги. На вопрос о том, с кем они бы выпили пива, 14% опрошенных назвали россиянина. Второе место поделили Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Джо Торнтон из «Сан-Хосе», у обоих хоккеистов по 12%.

В текущем сезоне НХЛ на счету Овечкина 34+16 в 49 матчах.

В 2018 году он завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

Овечкин уже ворвался в топ-10 страйкеров НХЛ за всю историю. Побьет ли он рекорд Гретцки?

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