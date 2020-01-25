Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки не против, если российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Рекорды нужны, чтобы ставились новые. Очень горжусь тем, чего достиг я – это было действительно сложно. То, что делает Овечкин, тоже очень тяжело. Нет никаких сомнений, что у него есть шанс побить мой рекорд. Нужно быть здоровым, и Овечкин доказал, что с этим у него все в порядке. Он бьется и остается здоровым. Также нужно выступать за хорошую команду, и с этим у него тоже полный порядок.

Новый рекорд пойдет на пользу НХЛ. С первого дня, когда Овечкин появился в Лиге, мы знали, кто он такой. Он упорно работал и любил забивать. Забивать любят все – я помню нескольких игроков, которые любили делать это больше, чем кто-либо еще. Эот Бретт Халл, Майк Босси и Люк Робитайл. У Алекса тоже есть этот огонь», – цитирует 58-летнего Гретцки CBS Sports.

Гретцки забросил в НХЛ 894 шайбы за карьеру.

У Овечкина – 692 шайбы, он идет на девятом месте со Стивом Айзерманом.

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