Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ-2020

Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч всех звезд НХЛ-2020, который прошел в Сент-Луисе.

Соперником по финалу была команда Атлантического дивизиона. Хоккеисты играли два периода по десять минут, и матч завершился со счетом 5:4 в пользу Тихоокеанского дивизиона. Шайбы в составе победителей забросили Элиас Петтерссон (дубль), Макс Пачиоретти, Леон Драйзайтль и Томаш Гертль.

За сборную Атлантического дивизиона играл российский вратарь Андрей Василевский. За девять минут он отразил семь бросков из 11.

В пятницу Василевский занял второе место в конкурсе вратарей.

Андрей был единственным представителем России в звездном уикенде. Ранее от участия в Матче звезд отказался Александр Овечкин, а Артемий Панарин снялся из-за травмы.

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