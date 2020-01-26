В Матче звезд НХЛ 2020 года на лед вышли маскоты клубов и сыграли импровизированный матч.

Зверушки явно оказались менее мастеровитыми, чем хоккеисты. Дьявол Эн-Джей, маскот «Нью-Джерси», не попал по воротам с убойной позиции, а потом лев Спартакэт из «Оттавы» просто съел шайбу.

А самый безбашенный маскот лиги – Гритти из «Филадельфии» – придрался к голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому и устроил фехтование на клюшках.

Матч звезд выиграла сборная Тихоокеанского дивизиона.

Василевский был единственным представителем России в звездном уикенде.

Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ-2020

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