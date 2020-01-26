Twitter

Маскоты устроили милоту на Матче звезд: Спартакэт съел шайбу, а Гритти подрался с Василевским

Маскоты устроили милоту на Матче звезд: Спартакэт съел шайбу, а Гритти подрался с Василевским
Eurosport

59 мин. назад

А Дьявол Эн-Джей люто промазал с убойной позиции.

В Матче звезд НХЛ 2020 года на лед вышли маскоты клубов и сыграли импровизированный матч.

Зверушки явно оказались менее мастеровитыми, чем хоккеисты. Дьявол Эн-Джей, маскот «Нью-Джерси», не попал по воротам с убойной позиции, а потом лев Спартакэт из «Оттавы» просто съел шайбу.

А самый безбашенный маскот лиги – Гритти из «Филадельфии» – придрался к голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому и устроил фехтование на клюшках.

  • Матч звезд выиграла сборная Тихоокеанского дивизиона.
  • Василевский был единственным представителем России в звездном уикенде.

Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ-2020

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте