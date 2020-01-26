Маскоты устроили милоту на Матче звезд: Спартакэт съел шайбу, а Гритти подрался с Василевским
А Дьявол Эн-Джей люто промазал с убойной позиции.
В Матче звезд НХЛ 2020 года на лед вышли маскоты клубов и сыграли импровизированный матч.
Зверушки явно оказались менее мастеровитыми, чем хоккеисты. Дьявол Эн-Джей, маскот «Нью-Джерси», не попал по воротам с убойной позиции, а потом лев Спартакэт из «Оттавы» просто съел шайбу.
А самый безбашенный маскот лиги – Гритти из «Филадельфии» – придрался к голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому и устроил фехтование на клюшках.
- Матч звезд выиграла сборная Тихоокеанского дивизиона.
- Василевский был единственным представителем России в звездном уикенде.
Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ-2020
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