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Без Малкина и Кучерова. Кого из русских не хватило на Матче всех звезд-2020?
От России на МВЗ-2020 выступил только Андрей Василевский.
В ночь на 26 января в Сент-Луисе прошел очередной звездный уикенд НХЛ. У России с представительством в городе действующих обладателей Кубка Стэнли вышла запутанная история.
Изначально были выбраны только Александр Овечкин и Артемий Панарин. Капитан «Вашингтона» отказался от лишней нагрузки, а лидер «Рейнджерс» пылал энтузиазмом, но перед самым Матчем звезд словил травму.
В итоге Россию представил в Сент-Луисе только вратарь «Тампы» Андрей Василевский, заменивший Тууку Раска из «Бостона». Довольно удивительный факт: Евгений Малкин проводит отличный сезон, а Никита Кучеров – действующий обладатель Арт Росс и Харт Трофи. Они более чем заслуживали приглашения.
А кого еще не хватило в Сент-Луисе? В списке не представлены Овечкин, потому что он отказался сам, и Владимир Тарасенко, который, в отличие от Панарина, травмирован слишком давно.
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