В ночь на 26 января в Сент-Луисе прошел очередной звездный уикенд НХЛ. У России с представительством в городе действующих обладателей Кубка Стэнли вышла запутанная история.

Изначально были выбраны только Александр Овечкин и Артемий Панарин. Капитан «Вашингтона» отказался от лишней нагрузки, а лидер «Рейнджерс» пылал энтузиазмом, но перед самым Матчем звезд словил травму.

В итоге Россию представил в Сент-Луисе только вратарь «Тампы» Андрей Василевский, заменивший Тууку Раска из «Бостона». Довольно удивительный факт: Евгений Малкин проводит отличный сезон, а Никита Кучеров – действующий обладатель Арт Росс и Харт Трофи. Они более чем заслуживали приглашения.

А кого еще не хватило в Сент-Луисе? В списке не представлены Овечкин, потому что он отказался сам, и Владимир Тарасенко, который, в отличие от Панарина, травмирован слишком давно.

Маскоты устроили милоту на Матче звезд: Спартакэт съел шайбу, а Гритти подрался с Василевским

Сборная Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ-2020

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме