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Солист Green Day смачно выругался во время выступления на Матче всех звезд НХЛ

Солист Green Day смачно выругался во время выступления на Матче всех звезд НХЛ
Eurosport

40 мин. назад

Панк-рок жив!

Американская панк-рок-группа Green Day выступила на Матче всех звезд НХЛ 2020.

Хайлайтом шоу стала нецензурная реплика солиста Билли Джо Армстронга во время исполнения одного из треков. «Поднимите ваши ****** [чертовы] руки вверх!» – прокричал Армстронг.

Ивент 2020 NHL All-Star Game прошел в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр». За несколько часов до начала мероприятия Green Day дали бесплатный концерт прямо возле стадиона.

  • «Сент-Луис», на арене которого прошло мероприятие, занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
  • В Восточной конференции лидирует «Вашингтон» – победитель позапрошлого сезона.
  • Победителем Матча всех звезд в 2020 году стала сборная Тихоокеанского дивизиона.

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