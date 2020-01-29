Американская панк-рок-группа Green Day выступила на Матче всех звезд НХЛ 2020.

Хайлайтом шоу стала нецензурная реплика солиста Билли Джо Армстронга во время исполнения одного из треков. «Поднимите ваши ****** [чертовы] руки вверх!» – прокричал Армстронг.

Ивент 2020 NHL All-Star Game прошел в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр». За несколько часов до начала мероприятия Green Day дали бесплатный концерт прямо возле стадиона.

«Сент-Луис», на арене которого прошло мероприятие, занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

В Восточной конференции лидирует «Вашингтон» – победитель позапрошлого сезона.

Победителем Матча всех звезд в 2020 году стала сборная Тихоокеанского дивизиона.

Босса русского хоккея в 90-е заказали конкуренты. Жизнь президента ФХР оценили в 25 тысяч долларов

Подписывайся на нас Вконтакте