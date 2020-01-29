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Солист Green Day смачно выругался во время выступления на Матче всех звезд НХЛ
Панк-рок жив!
Американская панк-рок-группа Green Day выступила на Матче всех звезд НХЛ 2020.
Хайлайтом шоу стала нецензурная реплика солиста Билли Джо Армстронга во время исполнения одного из треков. «Поднимите ваши ****** [чертовы] руки вверх!» – прокричал Армстронг.
Ивент 2020 NHL All-Star Game прошел в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр». За несколько часов до начала мероприятия Green Day дали бесплатный концерт прямо возле стадиона.
- «Сент-Луис», на арене которого прошло мероприятие, занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
- В Восточной конференции лидирует «Вашингтон» – победитель позапрошлого сезона.
- Победителем Матча всех звезд в 2020 году стала сборная Тихоокеанского дивизиона.
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