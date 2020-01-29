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«Таких, как он, больше не делают». Партнер Овечкина выразил восхищение Александром
Похоже, партнеры Саши – его же фанаты.
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон восхитился партнером по команде россиянином Александром Овечкиным.
«Он, вероятно, один из величайших хоккеистов в истории, таким он запомнится. Довольно круто наблюдать за этим из первого ряда. Кажется, что он устанавливает новый рекорд чуть ли не в каждом матче. Таких, как он, больше не делают. Нет другого такого игрока, как он, и я не думаю, что когда-либо появится, так что довольно круто наблюдать за развитием его карьеры и за тем, как он продолжает доминировать», – цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.
- Овечкин – девятый бомбардир в истории НХЛ. У него 692 шайбы.
- Рекордсмен – Гретцки. У него 894 шайбы за карьеру в лиге.
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