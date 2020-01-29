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Член Зала хоккейной славы арестован за пьяную выходку – он оторвал карниз и ломился в спа-салон

Член Зала хоккейной славы арестован за пьяную выходку – он оторвал карниз и ломился в спа-салон
Eurosport

43 мин. назад

Эд Белфор неплохо повеселился.

Член Зала хоккейной славы и чемпион ОИ-2002 вратарь Эд Белфор арестован за пьяные разборки.

Как сообщает The Bowling Green Daily News, полицейские прибыли на вызов в отель и обнаружили 54-летнего мужчину на полу в обнимку с куском оторванного карниза для занавесок. Белфор пинал дверь спа-салона, за которой и находился человек, вызвавший полицейских.

Полиция отметила, что у Белфора была медленная бессвязная речь, налитые кровью глаза, он едва мог встать, и у него изо рта сильно пахло алкоголем. Эд отказался подчиниться офицерам, которые пытались надеть на него наручники.

  • Белфор – обладатель Кубка Стэнли в составе «Далласа».
  • Еще за карьеру он поиграл в «Чикаго», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориде».

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