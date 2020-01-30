«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в выездном матче НХЛ – 4:5.

Капитан столичной команды Александр Овечкин оформил гол+пас, но это не самое примечательное, что он сделал на льду. На предматчевую разминку хоккеист вышел под 24-м номером вместо привычного восьмого – так россиянин почтил память погибшего в авиакатастрофе легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Как сообщает официальный сайт «Кэпиталс», позже свитер будет выставлен на аукцион, а все средства будут направлены в благотворительный фонд семьи Брайант.

Ови забросил 693-ю шайбу в НХЛ и вышел на чистое девятое место по этому показателю.

До восьмой строчки всего одна шайба.

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