Eurosport
Русские игроки «Виннипега» отожгли на яхте в компании девушек
В НХЛ парни не пригодились, но у них есть занятия поинтереснее хоккея.
Российские хоккеисты «Виннипега» Михаил Бердин и Андрей Чибисов неплохо провели время в компании девушек на яхте.
Оба игрока принадлежат клубу НХЛ, но выступают за команду АХЛ «Манитоба Мус» – фарм-клуб «Виннипега». Хоккеисты отдыхают с размахом – танцуют на яхте в сопровождении местных девушек и даже учат их русским детским стишкам. Видео действа выложил в сториз инстаграма Бердин.
- 21-летний вратарь Михаил Бердин сыграл в текущем сезоне 35 матчей и отразил 91,4 процента бросков.
- 26-летний страйкер Андрей Чибисов сыграл 44 игры, забил семь шайб и отдал 17 ассистов.
Босса русского хоккея в 90-е заказали конкуренты. Жизнь президента ФХР оценили в 25 тысяч долларов
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь