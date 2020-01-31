Российские хоккеисты «Виннипега» Михаил Бердин и Андрей Чибисов неплохо провели время в компании девушек на яхте.

Оба игрока принадлежат клубу НХЛ, но выступают за команду АХЛ «Манитоба Мус» – фарм-клуб «Виннипега». Хоккеисты отдыхают с размахом – танцуют на яхте в сопровождении местных девушек и даже учат их русским детским стишкам. Видео действа выложил в сториз инстаграма Бердин.

21-летний вратарь Михаил Бердин сыграл в текущем сезоне 35 матчей и отразил 91,4 процента бросков.

26-летний страйкер Андрей Чибисов сыграл 44 игры, забил семь шайб и отдал 17 ассистов.

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