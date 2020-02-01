«Вашингтон» обыграл «Оттаву» в выездном матче НХЛ – 5:3.

Дублем в составе столичной команды отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для капитана «Кэпиталс» это 694-я и 695-я шайбы в лиге – страйкер вышел на чистое восьмое место по результативности за всю историю НХЛ.

34-летний форвард обогнал Марка Мессье, у которого 694 гола в 1756 играх.

Лучшим снайпером в истории лиги остается Уэйн Гретцки – у него 894 шайбы.

Ови выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.

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