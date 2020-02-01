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Овечкин стал первой звездой января в НХЛ
Капитан «Вашингтона» побил кучу рекордов на старте 2020 года и не оставил лиге других вариантов. В тройке еще и вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой НХЛ по итогам января, голкипер «Тампы» Андрей Василевский – третьей.
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. В январе 34-летний Овечкин забросил 13 шайб (больше всех в лиге) и вошел в десятку лучших снайперов за всю историю НХЛ.
25-летний Василевский оформил два сухаря, отразил в среднем 94,8 процента бросков по воротам – «Тампа» проиграла только один матч из десяти с Андреем в воротах.
- Вторая звезда – Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». У немца в 9 матчах 17 (6+11) баллов.
- «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу регулярки.
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31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь