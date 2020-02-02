«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в сумасшедшем выездном матче НХЛ – 8:3.

Команды представляют один регион, так что их матчи всегда получаются жаркими. Дерби даже получило название – «Битва за Альберту». В прошедшей игре на льду случилась настоящая бойня – в конце первого периода страйкер Сэм Ганье попытался пропихнуть шайбу в ворота, хотя голкипер хозяев уже ее зафиксировал. Вратарь «Калгари» был не рад такому поведению оппонента и недвусмысленно ему это показал, прописав удар в голову.

Завязалась драка, в финале которой в центральном круге зарубились вратари команд – такого в лиге не случалось с 2016 года.

Вратарей удалили до конца встречи.

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