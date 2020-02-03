Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пытался запрыгнуть на скамейку «Питтсбурга» во время матча регулярного чемпоината НХЛ.

27-летний Кузнецов заметил нарушение своей командой численного состава – на льду находилось шесть хоккеистов вместо положенных пяти. Ближе оказалась скамейка соперника, и он запрыгнул туда, чтобы «Вашингтон» избежал наказания, но хоккеисты «Питтсбурга» вытокали его обратно. «Вашингтон» получил двухминутный штраф.

«Питтсбург» победил со счетом 4:3.

Кузнецов стал автором одной из шайб.

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