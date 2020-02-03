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Кузнецов ломанулся на скамейку запасных «Питтсбурга», но его вытолкали обратно
Рефери все же заметил нарушение численного состава.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пытался запрыгнуть на скамейку «Питтсбурга» во время матча регулярного чемпоината НХЛ.
27-летний Кузнецов заметил нарушение своей командой численного состава – на льду находилось шесть хоккеистов вместо положенных пяти. Ближе оказалась скамейка соперника, и он запрыгнул туда, чтобы «Вашингтон» избежал наказания, но хоккеисты «Питтсбурга» вытокали его обратно. «Вашингтон» получил двухминутный штраф.
- «Питтсбург» победил со счетом 4:3.
- Кузнецов стал автором одной из шайб.
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