Getty Images
Хоккеисты «Каролины» отпраздновали победу собственным промо к Супербоулу
Если бы Дон Черри все еще работал на ТВ, он бы снова назвал «Харрикейнс» кучкой придурков.
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Ванкувер» – 4:3.
Игра состоялась за несколько часов до Супербоула-2020, поэтому хоккеисты «Каролины» посвятили традиционное сумасшедшее празднование победы схватке между «Канзасом» и «Сан-Франциско» в борьбе за звание лучшей команды НФЛ.
В прошлом году игроки «Каролины» отпраздновали одну из побед игрой в бейсбол.
А в позапрошлом – исландским кличем.
- Победу в Супербоуле-2020 одержал «Канзас Сити Чифс», победивший «Сан-Франциско 49-ерс» со счетом 31:20.
- «Каролина» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Брайан Крэнстон и Mountain Dew, Pringles и «Рик и Морти». 5 самых сочных реклам Супербоула-2020
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь