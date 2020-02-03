«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Ванкувер» – 4:3.

Игра состоялась за несколько часов до Супербоула-2020, поэтому хоккеисты «Каролины» посвятили традиционное сумасшедшее празднование победы схватке между «Канзасом» и «Сан-Франциско» в борьбе за звание лучшей команды НФЛ.

В прошлом году игроки «Каролины» отпраздновали одну из побед игрой в бейсбол.

А в позапрошлом – исландским кличем.

Победу в Супербоуле-2020 одержал «Канзас Сити Чифс», победивший «Сан-Франциско 49-ерс» со счетом 31:20.

«Каролина» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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