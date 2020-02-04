«Даллас» в выездном матче НХЛ переиграл «Рейнджерс» со счетом 5:3.

Одна из трех шайб хозяев получилась курьезной – российский форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отпасовал на левый край площадки на Павла Бучневича, нападающий прошел вдоль борта и прострелил к воротам. Форвард явно искал партнера, но шайба предательски закатилась между щитков россиянина Антона Худобина и оказалась в воротах.

Бучневич открыл счет в матче.

У него 11 шайб и 18 ассистов в 51 игре НХЛ текущего сезона.

«Калгари» и «Эдмонтон» устроили эпичную рубку с 11 шайбами, дракой вратарей и массовым побоищем

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках