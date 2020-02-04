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Худобин пропустил нелепейшую шайбу между ног в матче с «Рейнджерс»
В голе поучаствовал и Артемий Панарин.
«Даллас» в выездном матче НХЛ переиграл «Рейнджерс» со счетом 5:3.
Одна из трех шайб хозяев получилась курьезной – российский форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отпасовал на левый край площадки на Павла Бучневича, нападающий прошел вдоль борта и прострелил к воротам. Форвард явно искал партнера, но шайба предательски закатилась между щитков россиянина Антона Худобина и оказалась в воротах.
- Бучневич открыл счет в матче.
- У него 11 шайб и 18 ассистов в 51 игре НХЛ текущего сезона.
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