Шестеркин был выбран «Рейнджерс» в четвертом раунде драфта-2014 под общим 118-м номером, но лишь в прошлом году переехал в Нью-Йорк. Вратарь начал подготовку к сезону с основной командой, но отправился в «Хартфорд Вулф Пэк» – фарм-клуб «Рейнджерс» в АХЛ. Там Игорь проявил себя максимально мощно и даже получил вызов на Матч всех звезд лиги.

Успехи 24-летнего вратаря не остались незамеченными, и с начала 2020 года он играет в НХЛ. Голкипер занял первое место в рейтинге 50 самых перспективных игроков НХЛ по версии телеканала TSN. Парень, конечно, радуется недавним успехам, но главную победу он одержал давно – на личном фронте. С ним вместе покоряет Нью-Йорк обворожительная дама по имени Анна Бутусова. У девушки 300 тысяч подписчиков в инстаграме – в семь раз больше, чем у бойфренда. Шестеркину придется играть очень хорошо, чтобы сравняться с подругой.

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