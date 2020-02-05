Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал очередной хет-трик в НХЛ.

В матче против «Лос-Анджелеса» Ови потратил на три заброшенные шайбы всего 4 минуты 24 секунды. В конце третьего периода он сначала замкнул передачу на дальней штанге и сравнял счет, спустя смену добавил с пятака после собственного кистевого броска и за 106 секунд до финальной сирены поразил пустые ворота.

«Кэпиталс» победили «Кингс» со счетом 4:2. Первый гол Овечкина стал также его первым броском в створ ворот в матче.

После хет-трика в ворота «Лос-Анджелеса» Александр с 40 голами возглавил гонку снайперов в Лиге.

Сезон-2019/20 стал 11-м подряд для русского хоккеиста, в котором он поражал ворота 40 и больше раз. Ови – второй игрок в истории НХЛ с подобным показателем после Уэйна Гретцки, при этом единственный, забивавший так много за одну команду.

В последних семи играх НХЛ Овечкин забросил 14 шайб и сделал три хет-трика.

Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

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