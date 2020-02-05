«Аризона» в домашнем матче НХЛ обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0.

В составе гостей сыграл лучший бомбардир лиги Леон Драйзайтль, но он ушел с площадки без результативных действий. Возможно, он так и не оправился после силового приема от российского защитника хозяев Ильи Любушкина в концовке первого периода. Нападающий только успел принять шайбу, как 25-летний россиянин мощнейше в него врубился и опрокинул на лед.

Любушкин в текущем сезоне сыграл 36 матчей и сделал два ассиста.

На счету Драйзайтля 82 (29+53) очка в 53 играх.

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