Андреа Хелфрич, будучи маленькой девочкой, представляла себя ведущей выпуска новостей и прогноза погоды. Во время учебы в колледже она проходила практику на Fox 29 Philadelphia, позже работала WICZ Fox 40. Параллельно, в 2012 году, Хелфрич выиграла конкурс Мисс Филадельфия.

С детства Андреа болеет за хоккейную «Филадельфию», а потому неудивительно, что в 2017-м ее пригласили на Flyers TV Host. С тех пор на матчах «Флайерс» всегда огненная атмосфера.

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