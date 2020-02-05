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На играх «Флайерс» полно народу вне зависимости от результатов. Все из-за журналистки Flyers TV
Андреа Хелфрич – такой же талисман «летчиков», как Гритти.
Андреа Хелфрич, будучи маленькой девочкой, представляла себя ведущей выпуска новостей и прогноза погоды. Во время учебы в колледже она проходила практику на Fox 29 Philadelphia, позже работала WICZ Fox 40. Параллельно, в 2012 году, Хелфрич выиграла конкурс Мисс Филадельфия.
С детства Андреа болеет за хоккейную «Филадельфию», а потому неудивительно, что в 2017-м ее пригласили на Flyers TV Host. С тех пор на матчах «Флайерс» всегда огненная атмосфера.
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