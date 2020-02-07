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Василевский спас ворота на инстинктах – не видел шайбу и заблокировал ее ногой

Василевский спас ворота на инстинктах – не видел шайбу и заблокировал ее ногой
Eurosport

60 мин. назадОбновлено 59 мин. назад

Андрей помог «Тампе» обыграть «Питтбсург» Малкина, хотя все же пропустил от Евгения.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметился потрясающим сэйвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

25-летний Василевский заблокировал шайбу ногой, хотя не видел момент броска Патрика Хёрнквиста и действовал на инстинктах. «Он нереален», – восторженно прокомментировала эпизод пресс-служба клуба.

  • «Тампа» победила со счетом 4:2, Василевский отразил 29 бросков из 31.
  • Андрей обновил клубный рекорд Николая Хабибулина по матчам без поражений в основное время (17).

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