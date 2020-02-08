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Зрителям НХЛ предложили выучить русский язык с Панариным. Не обошлось без ошибок перевода

Зрителям НХЛ предложили выучить русский язык с Панариным. Не обошлось без ошибок перевода
Eurosport

1 час назад

Ассист – это все-таки не совсем помощник.

Телезрители матча регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Нью-Йорк Рейнджерс» получили возможность выучить несколько слов на русском языке.

На экране появилось изображение русского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина и переведенные с английского слова хоккей, гол, помощник (хотя подразумевался голевой пас), шайба и хлеб.

  • Хлебушек – прозвище 28-летнего Панарина. В матче против «Сэйбрс» он как раз отметился «помощником».
  • «Баффало» выиграл со счетом 3:2.

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