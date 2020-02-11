У НХЛ проблемы с поставками клюшек из-за коронавируса

В НХЛ появилась серьезная проблема – поставки клюшек для большинства игроков лиги находятся под угрозой из-за китайского коронавируса.

Дело в том, что два из трех производителей клюшек про-класса – Bauer и CCM – изготавливают товар маленькими партиями на китайских мануфактурах. Из-за вспышки эпидемии работа приостановлена, и привычная поставка в середине сезона не состоялась.

40% игроков лиги пользуются клюшками от Bauer, еще 36% – от CCM, так что дефицит экипировки может стать серьезной проблемой. Как сообщает Boston Globe со ссылкой на NBC Sports, в лиге уже сейчас значительно недостает снаряжения.

«Стараюсь обходиться тем, что есть, и не ломать слишком много клюшек. Я не знаю, что там происходит, надеюсь, все побыстрее разрешится», – цитирует источник нападающего «Бостона» Чарли Койла.

Единственный крупный поставщик, производящий товар не в Китае – Warrior. Их клюшки изготавливают в Мексике.

Овечкин пользуется клюшкой от CCM.

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