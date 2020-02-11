Бывший тренер Александра Овечкина в «Вашингтоне» Грег Смит рассказал, как хоккеист в первый сезон в НХЛ попросил у него водки во время игры.

«По ходу одного из матчей дебютного сезона он повернулся ко мне на скамейке и спросил: «У вас есть водка?». Я ему: «Чего?» Овечкин ответил: «Ну, водка», – и сымитировал, будто выпивает. Это произошло в середине игры, я подумал: «Он совсем чокнулся?» Выяснилось, что Александр порезал палец и хотел продезинфицировать рану. Я дал ему перекись, но попросил не употреблять внутрь.

Когда он закончил, то попросил у меня «plaster» (в английском «пластырю» созвучно слово, обозначающее штукатурку – прим. Eurosport.ru). Я никак не мог понять, что он имеет в виду. Овечкин полез в мою сумку и достал пластырь: «Видишь, plaster», – цитирует Смита The Athletic.

Овечкин – лучший снайпер текущего сезона, у него 40 шайб в 55 матчах.

Всего у него 698 шайб за карьеру в НХЛ.

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