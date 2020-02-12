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Хоккеист «Блюз» потерял сознание на скамейке запасных и упал. Матч прервали и не доиграли
Защитника экстренно доставили в больницу.
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Анахаймом» был прерван из-за неприятного инцидента.
На 14-й минуте на скамейке запасных потерял сознание и упал канадский защитник «Блюз» Джей Боумистер. Партнеры по команде немедленно сигнализировали клубным врачам, 36-летнего хоккеиста госпитализировали. На момент попадания в больницу он находился в сознании.
- Боумистер провел на льду 5 минут 34 секунды за несколько смен.
- Матч прервали, 12 февраля он не будет доигран.
- Боумистер – олимпийский чемпион Сочи-2014, обладатель Кубка Стэнли-2019, на его счету 1240 матчей в НХЛ.
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