Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Анахаймом» был прерван из-за неприятного инцидента.

На 14-й минуте на скамейке запасных потерял сознание и упал канадский защитник «Блюз» Джей Боумистер. Партнеры по команде немедленно сигнализировали клубным врачам, 36-летнего хоккеиста госпитализировали. На момент попадания в больницу он находился в сознании.

Боумистер провел на льду 5 минут 34 секунды за несколько смен.

Матч прервали, 12 февраля он не будет доигран.

Боумистер – олимпийский чемпион Сочи-2014, обладатель Кубка Стэнли-2019, на его счету 1240 матчей в НХЛ.

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