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«Случился сердечный приступ». «Сент-Луис» рассказал о состоянии Боумистера
Своевременное вмешательство докторов обоих клубов – «Сент-Луиса» и «Анахайма» – помогло стабилизировать самочувствие хоккеиста.
«Сент-Луис» выпустил заявление о состоянии защитника Джея Боумистера, который потерял сознание на скамейке запасных во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».
«У Боумистера случился сердечный приступ, и он рухнул на скамейке после смены. К счастью, благодаря быстрой работе наших врачей и врачей «Анахайма», состояние Джея удалось стабилизировать. Он был в сознании и мог двигать конечностями, когда его доставили в медицинский центр. Он находится в сознании и сейчас, когда проходит дальнейшее обследование», – говорится в заявлении.
- Матч прервали после инцидента с 36-летним хоккеистом, он не бы доигран.
- Боумистер – обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
Хоккеист «Блюз» потерял сознание на скамейке запасных и упал. Матч прервали и не доиграли