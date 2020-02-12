«Сент-Луис» выпустил заявление о состоянии защитника Джея Боумистера, который потерял сознание на скамейке запасных во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

«У Боумистера случился сердечный приступ, и он рухнул на скамейке после смены. К счастью, благодаря быстрой работе наших врачей и врачей «Анахайма», состояние Джея удалось стабилизировать. Он был в сознании и мог двигать конечностями, когда его доставили в медицинский центр. Он находится в сознании и сейчас, когда проходит дальнейшее обследование», – говорится в заявлении.

Матч прервали после инцидента с 36-летним хоккеистом, он не бы доигран.

Боумистер – обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Хоккеист «Блюз» потерял сознание на скамейке запасных и упал. Матч прервали и не доиграли

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