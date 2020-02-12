Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил эффектный сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Во втором периоде нападающий Брайан Раст бросил по воротам 25-летнего Василевского, целясь в правый верхний угол относительно голкипера. Тот среагировал и в шпагате отбил шайбу.

«Василевский спасает нашу команду. Иногда мы думаем: «Ну, это гол». А потом он делает сэйв. Ловушкой, блином, грудью, чем угодно. Ему очень тяжело забить», – цитирует официальный сайт НХЛ защитника «Тампы» Михаила Сергачева.

Матч завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу «Тампы».

Василевский отразил 35 бросков из 36.

Василевский спас ворота на инстинктах – не видел шайбу и заблокировал ее ногой

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