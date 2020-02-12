ESPN составил рейтинг самых крутых шайб в истории национальной хоккейной лиги. Топ возглавил гол россиянина Александра Овечкина в ворота «Аризона Койотс».

Эпизод случился настолько давно, что жертва Овечкина тогда называлась по-другому – «Финикс Койотс». 16 января 2006 года россиянин исполнил вот что: подхватил шайбу в центральном круге, добрался с ней до ворот и рухнул после контакта с защитником. Уже лежа на спине Александр подхватил шайбу и отправил в ворота.

Остальные мощные шайбы рейтинга можно заценить на сайте источника.

Овечкин – лучший снайпер текущего сезона, у него 40 шайб в 55 матчах.

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