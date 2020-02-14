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«Не летайте на American Airlines». Жену Овечкина обокрали в аэропорту

«Не летайте на American Airlines». Жену Овечкина обокрали в аэропорту
Eurosport

1 час назад

Жена восьмого снайпера в истории НХЛ угодила в неприятную ситуацию.

Анастасия Шубская, супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщила, что ее вещи были украдены в одном из аэропортов Соединенных Штатов.

«Я получила багаж, и все сумочки, которые находились внутри, украдены! Не летайте на American Airlines, отвратительная авиакомпания», – написала Анастасия в инстасторис.

  • Овечкин и Шубская встречаются с 2015 года, в 2016-м пара вступила в брак.
  • В 2018 году у Александра и Анастасии родился сын Сергей.
  • Овечкин забросил 698 шайб в НХЛ – восьмой результат в истории. Ему не хватает 196 голов до рекорда Уэйна Гретцки.

Овечкин забросил крутейшую шайбу в истории НХЛ по версии ESPN

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