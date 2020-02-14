«Не летайте на American Airlines». Жену Овечкина обокрали в аэропорту
Жена восьмого снайпера в истории НХЛ угодила в неприятную ситуацию.
Анастасия Шубская, супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщила, что ее вещи были украдены в одном из аэропортов Соединенных Штатов.
«Я получила багаж, и все сумочки, которые находились внутри, украдены! Не летайте на American Airlines, отвратительная авиакомпания», – написала Анастасия в инстасторис.
- Овечкин и Шубская встречаются с 2015 года, в 2016-м пара вступила в брак.
- В 2018 году у Александра и Анастасии родился сын Сергей.
- Овечкин забросил 698 шайб в НХЛ – восьмой результат в истории. Ему не хватает 196 голов до рекорда Уэйна Гретцки.
Овечкин забросил крутейшую шайбу в истории НХЛ по версии ESPN