Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер, потерявший сознание на скамейке запасных во время игры против «Анахайма», может завершить профессиональную карьеру.

Официальный твиттер «Блюз» сообщил, что Боумистеру была проведена имплантация кардиовертера-дефибриллятора – это устройство, способное корректировать большинство угрожающих жизни аритмий сердца.

Как отмечает телеграм-канал «Эпицентр: хоккей, НХЛ и КХЛ», «сложно представить, после этого 36-летний хоккеист вернется на площадку».

Боумистер – обладатель Кубка Стэнли-2019, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады.

Джей выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. До перехода в лагерь «Блюз» он играл за «Калгари» и «Флориду».

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