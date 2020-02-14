Getty Images
Боумистеру вставили аппарат для борьбы с болезнями сердца
Вероятно, такая операция исключает шанс возвращения члена «Тройного золотого клуба» на лед.
Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер, потерявший сознание на скамейке запасных во время игры против «Анахайма», может завершить профессиональную карьеру.
Официальный твиттер «Блюз» сообщил, что Боумистеру была проведена имплантация кардиовертера-дефибриллятора – это устройство, способное корректировать большинство угрожающих жизни аритмий сердца.
Как отмечает телеграм-канал «Эпицентр: хоккей, НХЛ и КХЛ», «сложно представить, после этого 36-летний хоккеист вернется на площадку».
- Боумистер – обладатель Кубка Стэнли-2019, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады.
- Джей выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. До перехода в лагерь «Блюз» он играл за «Калгари» и «Флориду».
Василевский в шпагате отбил безумный бросок Раста