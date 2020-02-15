Странный эпизод произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Коламбусом».

Американский защитник «Рейнджерс» Брэйди Шей сделал подножку товарищу по команде – российскому нападающему Павлу Бучневичу. Судья не разобрался в моменте и удалил игрока «Коламбуса» Эрика Робинсона.

Вот видео эпизода:

А вот стоп-кадр:

«Рейнджерс» выиграли со счетом 3:1.

Бучневич открыл счет на первой секунде.

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