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Защитник «Рейнджерс» свалил Бучневича, а судья не разобрался и удалил соперника

Защитник «Рейнджерс» свалил Бучневича, а судья не разобрался и удалил соперника
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Наказанным оказался Эрик Робинсон из «Коламбуса».

Странный эпизод произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Коламбусом».

Американский защитник «Рейнджерс» Брэйди Шей сделал подножку товарищу по команде – российскому нападающему Павлу Бучневичу. Судья не разобрался в моменте и удалил игрока «Коламбуса» Эрика Робинсона.

Вот видео эпизода:

А вот стоп-кадр:

  • «Рейнджерс» выиграли со счетом 3:1.
  • Бучневич открыл счет на первой секунде.

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