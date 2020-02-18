«Да ну на *** [фиг]!». Быстров, кажется, принял фото двух обнимающихся хоккеистов за каминг-аут
Причем автор фото – жена одного из игроков «Кэнакс».
Инстаграм НХЛ выложил фотографию двух близких приятелей Тайлера Тоффоли и Таннера Пирсона.
После обмена Тоффоли из «Кингс» оба теперь вновь играют за «Ванкувер». На снимке Таннер радостно обнимает сзади Тайлера и смеется в камеру, руки обоих хоккеистов скрещены на животе Пирсона.
Внезапно на картинку отреагировал бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров. «Да ну на *** [фиг]!!!» – прокомментировал он. Возможно, Быстров принял Тоффоли и Пирсона за гомосексуалов. Причем фотографию сделала официальная жена Тайлера Кэт.
- Оба хоккеиста уже играли вместе за «Лос-Анджелес» с 2012 по 2019 год, пока Пирсона не обменяли в «Питтсбург».
- В сезоне-2014/15 Тайлер и Таннер составляли ударное звено «Кингс» с Джеффом Картером, которое называли «That 70s Line», – номера всех трех форвардов на свитерах шли из восьмого десятка.
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