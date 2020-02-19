Андрей Свечников

Свечникова выбрали на драфте-2018 под вторым номером

О том, что сам по себе номер драфта ничего не значит, может рассказать Наиль Якупов, который сейчас пытается найти себя в СКА – карьера первого номера драфта-2012 за океаном категорически не сложилась. Следующие шесть лет никого из русских игроков не выбирали в топ-3, но Свечникову помог ранний отъезд за океан в 16 лет. Два крайне успешных сезона в USHL и юниорской лиге Онтарио (OHL) – 58 и 72 очка соответственно – сделали Андрею хорошую прессу. Даже разочаровывающий преддрафтовый МЧМ (ноль голов в пяти матчах и вылет России в 1/4 финала) и призрак все того же Якупова, также зажигавшего когда-то в OHL, не помешали высокому месту на ярмарке талантов.

Самым красивым сюжетом было бы, если б Андрей отправился в команду к старшему брату Евгению, но «Детройт» выбирал лишь шестым. Свечников младший ушел сразу вслед за Расмусом Далиным – второй пик был у «Каролины».

Обошел Ягра уже в 18 лет

Свечников начал зажигать не сразу – первые игры сезона ушли на адаптацию ко взрослому хоккею. «Если вспомнить, с чего он начал, как провел первый предсезонный матч, а потом и первую игру регулярного чемпионата, станет понятно, что он очень быстро набирает ход. Не буду скрывать, я не знал, как он будет выглядеть в обороне. У меня по-прежнему есть определенные опасения на этот счет, но он очень быстро учится и прибавляет», – признавался главный тренер «ураганов» Род Бринд′Амор в конце осени 2018-го.

Андрей СвечниковGetty Images

Спустя несколько месяцев Свечников уже вошел в тройку европейских игроков не старше 18 лет по заброшенным шайбам – за несколько дней до своего 19-летия Андрей обогнал самого Яромира Ягра. Не получилось дотянуться только до результатов Ильи Ковальчука (29) и Патрика Лайне (36). Но 20 шайб в дебютной регулярке Свечников выбил – победный гол в овертайме с «Монреалем» и вторая звезда матча.

Кстати, еще один примечательный факт – все 20 шайб были заброшены в равных составах. К плей-офф 18-летний русский форвард подошел одним из лидеров «Каролины».

«Прогресс Свечникова налицо. Самое главное – ему дали раскрыть потенциал, который у него был, развить сильные стороны как катание и контроль шайбы. Это плюс тренерам, скаутам, которые не стали его в каких-то моментах переучивать, загонять в какие-то рамки, дали ему, пусть и в рамках дозволенного, но свободу», – комментирует успехи Свечникова известный хоккейный комментатор Владимир Дехтярев.

Сделал дубль в дебютном матче плей-офф, а потом подрался с Овечкиным

В Кубке Стэнли «Каролина» сразу попала на действующего победителя – «Вашингтон». В первой же игре серии Свечников делает дубль, став самым молодым игроком за 22 года, открывшим эту ачивку. Более того, Андрей вошел в топ-5 за всю историю по этому показателю.

Но самое запоминающееся событие в плей-офф – это не бомбардирские подвиги, а драка с Александром Овечкиным в третьей игре. «Он сам предложил подраться», – сказал после матча Овечкин, которого Свечников задирал оба первых матча. Закончилось все эпическим нокаутом в исполнении Александра Великого, который отметил даже твиттер-аккаунт UFC: «Как говорится… Точность превосходит силу, а время – скорость».

Свечников увели со льда, точные удары Овечкина вывели тинейджера из строя на всю серию с «Вашингтоном» – за сенсационной победой «Каролины» в седьмой игре Андрей наблюдал со стороны. Он вернулся в конце противостояния с«Айлендерс» и даже забросил шайбу в последней игре, а вот с «Бостоном» за четыре игры он спободился лишь на передачу. До конца восстановиться от сотрясения не получилось.

Первым в истории НХЛ забил в стиле лакросс

«Овечкин сказал, что в 19 лет так бы себя не повел? Я слышу в первый раз. Не читал его интервью. На самом деле, без разницы, сколько лет игроку – просто играешь в свой хоккей и не боишься, что можно толкнуть кого-то», – сказал через несколько дней после драки с капитаном «Вашингтона» Свечников.

Во втором сезоне в НХЛ Андрей направил спортивную наглость в позитивное русло. 29 октября. «Каролина» горит «Калгари» со счетом 0:1, и Свечников делает это:

Гол в лакросс-стиле хорошо помнят болельщики сборной России – Микаэль Грандлунд таким приемом хоронил национальную команду на ЧМ. В НХЛ же прежде так не забивал никто.

Не прошло и двух месяцев, как Свечников вновь взломал тем же приемом НХЛ – на этот раз пострадал «Виннипег».

«Это не просто удача, Свеч постоянно делал это на тренировках – когда ты год отрабатываешь это, то это не просто везение. Мы все, и я тоже, хотим видеть больше таких голов – это весело», – сказал после очередного шедевра Бринд’Амор.

Правда, даже не всем болельщикам «Каролины» подобные трюки пришлись по душе: «Если он хочет забивать лакросс-голы, то ему надо идти в лакросс. Это смешно и не должно быть разрешено на высшем уровне».

«Понятно, что такие шайбы обидны, особенно вратарям. Но, с другой стороны, хоккей настолько ушел вперед, хоккеисты стали еще мастеровитее – хотя, казалось бы, куда уж больше – поэтому игроки постоянно будут придумывать что-то новое. Может, через пять лет мы увидим настолько сумасшедший трюк, что мы все будем говорить, что лакросс Свечникова уже не то.

От этого никуда не уйти – техничных игроков слишком много. Это говорит как раз об уникальности игрока, который может что-то этакое сделать. Я вот думаю, что тот же Овечкин вряд ли сможет это исполнить», – считает Дехтярев.

Андрей набирает в среднем около очка за игру

Бомбардирское достижение дебютного сезона (37 очков) Свечников превзошел уже к концу декабря. К середине февраля Свечников успел стать:

Вторым в истории «Каролины» игроком до 20 лет с двумя сериями по 8+ игр с очками в сезоне (первый Рон Фрэнсис в сезоне-1982/83);

Третьим за четверть века игроком до 20 лет с 40 очками за сезон (больше только у Кросби и Макдэвида);

Шестым действующим игроком НХЛ, забросившим 43+ шайбы до 20 лет;

Восьмым неканадцем в истории НХЛ до 20 лет по результативности.

«Думаю, Свечников на пути к тому, чтобы стать большой звездой. Он разносторонний игрок – может использоваться сразу на нескольких позициях. Тем более «Каролина» - та команда, которая развивается вместе с Андреем. Ахо, Терявяйнен – это все примерно одного возраста – это очень важно, они растут вместе. Они очень подходят друг другу, не думаю, что Андрею стоит менять команду в обозримом будущем», – говорит Дехтярев.

Сейчас на его счету 55 (24+31) очков в 59 матчах регулярки. В гроссмейстерском режиме очко за игру идут всего 17 хоккеистов. Но с таким прогрессом за полтора сезона Свечников может замахнуться на намного большее, чем просто войти в этот список.

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