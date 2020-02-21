Драка 193-сантиметрового и 165-сантиметрового хоккеистов завершилась победой более низкорослого соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией».

В конце второго периода низкорослый форвард «Коламбуса» Натан Герб провел силовой прием, и за пострадавшего товарища по команде вступился защитник соперника Трэвис Сэнхайм. Он вступил в драку с Гербом, но после недолгой потасовки тот повалил его на лед.

Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Филадельфии».

Сэнхайм отметился голевой передачей.

Защитник «Рейнджерс» свалил Бучневича, а судья не разобрался и удалил соперника

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