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165-сантиметровый форвард «Коламбуса» одолел 193-сантиметрового противника в драке на льду
На хоккейной площадке размер не всегда имеет значения.
Драка 193-сантиметрового и 165-сантиметрового хоккеистов завершилась победой более низкорослого соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией».
В конце второго периода низкорослый форвард «Коламбуса» Натан Герб провел силовой прием, и за пострадавшего товарища по команде вступился защитник соперника Трэвис Сэнхайм. Он вступил в драку с Гербом, но после недолгой потасовки тот повалил его на лед.
- Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Филадельфии».
- Сэнхайм отметился голевой передачей.
Защитник «Рейнджерс» свалил Бучневича, а судья не разобрался и удалил соперника