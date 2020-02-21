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Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ, но не помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
Пожалуй, в этом сезоне Александр успеет выйти на седьмое место в списке лучших снайперов в истории Лиги.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» забросил 699-ю шайбу в Лиге.
34-летний хоккеист открыл счет на восьмой минуте с передачи Никласа Бэкстрёма.
700 шайб и более в НХЛ забросили только семь хоккеистов: Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).
- «Вашингтон» проиграл в овертайме со счетом 3:4.
- Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
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