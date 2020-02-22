В матче регулярного чемпионата НХЛ встретились «Нью-Джерси» и «Вашингтон».

В третьем периоде заброшенной шайбой в составе «Кэпиталс» отметился россиянин Александр Овечкин, отличившийся с паса другого россиянина Евгения Кузнецова. Эта шайба стала для Овечкина 700-й за все время выступлений в НХЛ.

Александр стал лишь восьмым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 700 или более шайб в рамках турнира.

На 700 голов у Овечкина ушло 1144 матча. Быстрее до этой отметки добрался только Уэйн Гретцки: он забросил свою 700-ю шайбу в 886-й игре в лиге.

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