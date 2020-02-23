«Каролина» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:3.

Крупная победа «Харрикейнс» была достигнута вопреки драматичным событиям. На 14-й минуте травму получил голкипер Джеймс Раймер, и вместо него на лед вышел Петр Мразек. Но уже на 11-й минуте второго периода из строя выбыл и чех.

Команда неожиданно спасла положение – защищать ворота встал 42-летний заливщик льда Дэвид Эйрс.

Дебютант НХЛ провел на льду 28 минут 41 секунду, за которые пропустил две шайбы, но отразил восемь бросков и заслужил респект от хоккеистов, тренера и лиги, которая признала Эйрса первой звездой дня.

Эйрс стал самым возрастным вратарем-дебютантом в истории НХЛ, выигравшим первый матч.

Он работает на домашней арене «Торонто» и участвует в тренировках команды, если им нужен лишний вратарь, сообщает сайт НХЛ.

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