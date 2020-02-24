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Малкин виртуозно унизил Карлсона и забросил одну из лучших шайб сезона

Малкин виртуозно унизил Карлсона и забросил одну из лучших шайб сезона
Eurosport

60 мин. назад

Но это не помогло «Питтсбургу» победить.

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:3.

Одну из шайб в составе «Питтсбурга» забросил россиянин Евгений Малкин. Страйкер «Пингвинс» великолепно ушел от Джона Карлсона и уверенно переиграл вратаря.

Также Малкин записал на свой счет голевую передачу, а еще подрался с игроком «Вашингтона» Бренденом Диллоном. И Евгений, и Бренден получили по двойному штрафу (2+2) за грубость.

  • Российские игроки «Вашингтона», в том числе Александр Овечкин, закончили матч без набранных очков.
  • В прошлом матче Овечкин забросил 700-ю шайбу за все время выступлений в НХЛ.

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