Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук стал игроком «Вашингтон Кэпиталз».

О переходе 36-летнего хоккеиста сообщается на официальном сайте «Вашингтона». В обмен на трансфер «Монреаль» получил выбор в третьем раунде драфта-2020. Также канадский клуб удержит половину зарплаты Ковальчука в платежной ведомости.

«Илья – талантливый атакующий игрок. Мы полагаем, он добавит нам глубины и маневренности в атаке. Он мастеровитый форвард, способный играть в пас и помогать в атаке», – сказал вице-президент «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

В сезоне-2019/20 Ковальчук поиграл за «Лос-Анджелес» и расторг контракт с клубом, затем оказался в «Монреале».

За «Монреаль» он набрал 9 (3+6) очков.

В «Вашингтоне» играют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Дядя партнера Овечкина, пилот, автор бестселлера. Угадай судьбу студентов, победивших СССР в 1980-м

Подписывайся на нас Вконтакте