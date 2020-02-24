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Ковальчук стал игроком «Вашингтона»
В «Кэпиталс» – пятый представитель России.
Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук стал игроком «Вашингтон Кэпиталз».
О переходе 36-летнего хоккеиста сообщается на официальном сайте «Вашингтона». В обмен на трансфер «Монреаль» получил выбор в третьем раунде драфта-2020. Также канадский клуб удержит половину зарплаты Ковальчука в платежной ведомости.
«Илья – талантливый атакующий игрок. Мы полагаем, он добавит нам глубины и маневренности в атаке. Он мастеровитый форвард, способный играть в пас и помогать в атаке», – сказал вице-президент «Вашингтона» Брайан Маклеллан.
- В сезоне-2019/20 Ковальчук поиграл за «Лос-Анджелес» и расторг контракт с клубом, затем оказался в «Монреале».
- За «Монреаль» он набрал 9 (3+6) очков.
- В «Вашингтоне» играют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
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