«Каролина» продала более 3 тысяч свитеров с фамилией водителя заливочной машины

«Каролина» продала более трех тысяч свитеров с фамилией Дэвида Эйрса – водителя заливочной машины, который занял место в воротах после травм основных голкиперов в матче против «Торонто».

На официальном сайте НХЛ сообщается, что клуб продал более 3200 комплектов формы, которые продаются за 28 долларов. Часть выручки получит сам Эйрс, которому предложили на свое усмотрение отдавать средства благотворительному фонду.

42-летний Эйрс провел на льду 28 минут 41 секунду, пропустил две шайбы, отразил восемь бросков. «Каролина» победила со счетом 6:3.

Эйрс стал самым возрастным вратарем-дебютантом НХЛ и главной звездой игрового дня.

«Каролина» выпустила в ворота заливщика льда после травм двух основных голкиперов

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