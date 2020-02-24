951 матч, 453 шайбы и 446 ассистов – статистика выступлений Ильи Ковальчука в НХЛ. В заокеанской карьере он делал пятилетний перерыв, за это время взял два Кубка Гагарина и золото Олимпийских игр. С февраля 2018-го в коллекции Кови не хватает лишь одного трофея – Кубка Стэнли. Минувшей ночью форвард сделал к нему большой шаг.

Чтобы убрать этот пробел, Илья вернулся в Америку еще перед прошлым сезоном. Но в его чемпионство с «Лос-Анджелесом» верили только самые отбитые оптимисты. Звено Ковальчук – Копитар – Браун на бумаге выглядело интересно, но ребята уже не в том возрасте, чтобы тащить клуб с большим количеством мертвого груза. «Кингс» насобирали много ветеранов с тяжелыми контрактами и не особо перспективную молодежь в поздних выборах на драфте. Синергию словенец, американец и русский форвард так и не дали.

Илья КовальчукGetty Images

Ковальчук опускался по звеньям все ниже и к началу сезона-2019/20 оказался в резерве. Тренеры давали ему минимум айстайма – в таком режиме форвард бесполезен. Илья искал новый клуб, но его перспективы в НХЛ были похожи на кошмар, который пора заканчивать возвращением на родину. И тут руку помощи протянул генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен.

«Монреалю» самому нужна помощь – попасть в плей-офф в этом сезоне «хабам» практически нереально. Команде требовался игрок, который ее взбодрит – хотя бы на коротком отрезке. Но бюджетных вариантов на рынке не так много. Терять «Канадиенс» было нечего. И Илья неожиданно для многих взбодрил. Голевая передача в первой же игре с «Виннипегом», победная шайба в овертайме «Оттаве», дубль «Филадельфии» – форвард постепенно приходил в себя, и команда немного разогналась.

Возвращению «Монреаля» в кубковую гонку помешала пятиматчевая серия поражений. Скорее всего, после 5 апреля его игроки все-таки отправятся в отпуск. Но у 36-летнего Ковальчука времени ждать следующий сезон нет – ему нужно бороться за Кубок Стэнли здесь и сейчас. Кому из лидеров нужен русский ветеран? «Вашингтону».

Недавно «Кэпс» отпраздновали 700-ю шайбу Александра Овечкина. В тот день клуб уступил слабенькому «Нью-Джерси» – 2:3. В последних восьми матчах «столичные» проиграли шесть раз. Перед плей-офф срочно нужно усиление. Сначала «Вашингтон» выменял у «Сан-Хосе» защитника Брендена Диллона – тот уже подрался с Евгением Малкиным. Но глубина требовалась и в атаке.

Хет-трики Овечкина детройтам и лос-анджелесам – это, конечно, круто, но в плей-офф такие номера не прокатят. Там за лидером «Кэпиталс» будут следить максимально внимательно. Главная проблема Ови – он часто молчит в самые нужные моменты. Да, ему принадлежит рекорд НХЛ по голам в овертайме (23 штуки), но в глобальном плане ситуация не такая красивая – для своего уровня восьмой номер редко вытаскивает, когда его команда горит или играет на равных. Тот же Сидни Кросби в таких ситуациях гораздо полезнее.

Как и Ковальчук. Он может быть на заднем плане весь ЧМ, а потом зарядить дуплет в финале против Канады. Вот и в «Монреале» он занимался тем же – забивал в овертаймах и в сериях буллитов. Кстати, по шайбам в дополнительное время Кови идет на третьем месте – у него их 17. И это при том, что у него на 322 игры меньше, чем у Ови.

Евгений Малкин, Александр Овечкин, Илья КовальчукImago

Но что еще важнее – теперь у Тодда Рирдена больше вариантов с третьим звеном. Скорее всего, Илья ему нужен для связки с Ларсом Эллером вместо Карла Хагелина или Рихарда Паника. Кови способен усилить и вторую спецбригаду «Вашингтона». Но как он там себя проявит – покажет только время. С уверенностью можно сказать только о том, что бежать к экранам в ожидании новой русской пятерки пока рано.

Во-первых, в отличие от «Детройта» 90-х, один из пятерых игроков – вратарь Илья Самсонов. Во-вторых, ставить не самого забивного форварда в топовое звено к Овечкину и Кузнецову вместо Тома Уилсона – авантюра, на которую Рирден пойдет только в крайнем случае. Да, Ови и Кови прекрасно друг друга знают, но даже в сборной на ЧМ-2019 они играли в разных сочетаниях.

Приобретая Ковальчука, «Вашингтон» не рискует абсолютно ничем – «Монреаль» удержал половину зарплаты игрока, а значит, плотный кэпхит «Кэпиталс» увеличится всего на 76 тысяч долларов. У Кови в финансовом плане тоже все в порядке: помимо «Кэпс» и «хабов», ему до сих пор отстегивают по старым контрактам «Кингс» и «Дэвилс». Но деньги здесь даже не на втором месте – Илья и сам бы приплатил за реальный шанс выиграть Кубок Стэнли.

Похоже, там, где деньги решают не все, еще есть место сказке. А какой у этой сказки будет финал – узнаем в мае-июне.

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