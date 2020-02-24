Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и Игорь Шестеркин попали в автомобильную аварию.

У нападающего не выявлено серьезных повреждений, а вратарь сломал ребро – его готовность вернуться в строй проверят не раньше, чем через несколько недель, сообщил в твиттере близкий к команде журналист Винс Меркольяно.

Шестеркин проводит первый сезон в НХЛ.

У Бучневича в 61-м матче НХЛ 37 (14+23) очков.

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