Getty Images
Бучневич и Шестеркин попали в аварию, Игорь сломал ребро
Здоровья парням!
Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и Игорь Шестеркин попали в автомобильную аварию.
У нападающего не выявлено серьезных повреждений, а вратарь сломал ребро – его готовность вернуться в строй проверят не раньше, чем через несколько недель, сообщил в твиттере близкий к команде журналист Винс Меркольяно.
- Шестеркин проводит первый сезон в НХЛ.
- У Бучневича в 61-м матче НХЛ 37 (14+23) очков.
Ковальчук перешел в «Вашингтон» за Кубком Стэнли. В «Кэпиталс» появилась русская пятерка