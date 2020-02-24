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Овечкин во второй раз станет отцом

Овечкин во второй раз станет отцом
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

Супруга капитана «Вашингтона» сообщила радостную новость.

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская ожидают второго ребенка.

«Мы очень тебя ждем», – написала девушка под постом в инстаграме и сопроводила подпись хэштегами #беременность #второйребенок. На снимке Анастасия придерживает округлившийся живот.

Пара поженилась в 2016 году. В 2018-м у них родился сын Сергей.

  • 22 февраля Александр забил 700-ю шайбу в НХЛ.
  • Овечкин стал лишь восьмым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 700 или более шайб в рамках турнира.
  • На 700 голов у Овечкина ушло 1144 матча. Быстрее до этой отметки добрался только Уэйн Гретцки: он забросил 700-ю шайбу в 886-й игре в лиге.

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