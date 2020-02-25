Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов выразил отношение к насилию в детском хоккее в России.

– Видели видео с тренером из системы «Авангарда», который бьет детей клюшкой по голове?

– К сожалению, да. Мы через все это проходили. По голове никому не били, конечно. Но по жопе могли ударить. Это было нормально. Только из-под палки можно было чего-то добиться. Сейчас другое поколение, другие технологии. Родители понимают больше, чем тренеры. Да, сейчас тяжело находить подход к детям. Вокруг детского хоккея творится безобразие. Отодвинуть бы всех родителей, чтобы были закрытые тренировки. Я сужу по тому, как мы росли.

Наши родители тоже были недовольны, когда тренер обижал. Заступались за нас. Конечно, перегибать палку нельзя, но настоящий главный тренер может дать и кнут, и пряник. Дети это чувствуют. Конкретно эта ситуация тяжелая. Надеюсь, таких моментов больше не будет, – сказал 27-летний Кузнецов «Спорт-Экспрессу».

Инцидент произошел в детской команде «Авангард-Олимпиец»: тренер Игорь Николаев ударил одного из воспитанников клюшкой по голове и грубо толкнул его на лед.

Николаева, бывшего игрока команд СССР и российского клуба «СКА-Амур», уволили.

Яшин – об ударившем ребенка тренере: «Кто-то воспитывает словом, кто-то бьет»

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