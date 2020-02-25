Российский нападающий Илья Ковальчук прокомментировал переход из «Монреаля» в «Вашингтон».

«Я говорил с Овечкиным, мы оба были очень рады. Мы с ним впервые будем играть в одной команде, обычно мы друг против друга бились. Это отличная возможность. Утром мне присылали сообщения Том Уилсон и другие ребята. Я постараюсь им помочь любым доступным способом.

С «Вашингтоном» мы только что играли, и я чувствую, что могу помочь. У них уже хорошая команда. Я против многих играл и с нетерпением жду шанса присоединиться к команде. Они стремятся добиться чемпионства, и я надеюсь, что мы сможем пошуметь в плей-офф. Конечно, шанс выиграть Кубок – главный фактор. С первого дня возвращения в НХЛ я говорил, что это моя главная мечта. Я на это надеюсь», – приводит слова 36-летнего Ковальчука официальный сайт НХЛ.

В обмен на трансфер Ковальчука «Монреаль» получил выбор в третьем раунде драфта-2020.

В «Вашингтоне» также играют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

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