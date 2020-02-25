Российский вратарь Александр Георгиев вернется в основу «Рейнджерс».

В последних играх ворота команды защищал другой россиянин – Игорь Шестеркин. Хоккеист лишь в январе дебютировал в НХЛ, но с тех пор являлся основным кипером клуба, однако он пропустит несколько недель из-за перелома ребра – хоккеист попал в автомобильную аварию в компании Павла Бучневича. До его яркого дебюта главным в воротах «Нью-Йорка» был как раз Георгиев, и теперь российский кипер вернется в основу, сообщает New York Post.

В команде есть и третий вратарь – легендарный Хенрик Лундквист. У него всего три игры в старте за семь последних недель.

Шестеркин был за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

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