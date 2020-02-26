«Вашингтон» в дебютном матче Ильи Ковальчука по буллитам вырвал победу у «Виннипега» (4:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

На второй минуте счет открыл русский форвард Александр Овечкин с передач соотечественников Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Это 701-я шайба Ови в НХЛ.

34-летний Овечкин также оформил победный буллит.

Дебют Ковальчука получился не самым удачным. Илья совершил грубую ошибку в зоне атаки, и нападающий «Виннипега» Кайл Коннор поразил ворота «Вашингтона». Также Илья не реализовал буллит в послематчевой серии.

В обмен на трансфер Ковальчука «Монреаль» получил выбор в третьем раунде драфта-2020.

Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в гонке снайперов.

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