Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин одобрил назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ и рассказал, что сделал бы сам на аналогичной должности.

– На днях президентом КХЛ стал Алексей Морозов. Ваша реакция, что такой пост получил бывший хоккеист?

– Я не сразу об этом узнал. Но думаю, это хороший шаг. Могу только поздравить Алексея.

– Вы в будущем видите себя в такой роли? Может, когда будет за 40, тоже станете хоккейным чиновником?

– Если я стану президентом КХЛ – значит, все совсем плохо в нашем хоккее. Если уж меня решили взять.

– Но давайте представим, что вы им стали. Какие первые три решения примете?

– Очень сложно сказать. Глубокий вопрос… Я сейчас только играл в хоккей, за шайбой бегал. А теперь должен с ходу сказать важное решение по целой лиге. Поэтому затрудняюсь с ответом. Но, знаете, сделал бы справедливость между командами. Есть богатые клубы, где много денег. Они собирают самых лучших игроков. Но надо, чтобы и в регионах, в городах поменьше были звезды. И на них тоже ходили бы люди, любили бы своих игроков.

А то у нас получается, как только хоккеист чуть-чуть начинает расти, его сразу забирают в богатые команды. И бедные клубы даже сопротивляться не могут. Потому что у них нет денег. Это самое ужасное, что у нас есть, – сказал 28-летний Панарин в интервью «Матч ТВ».

Морозов возглавил КХЛ после Дмитрия Чернышенко, получившего пост в новом Правительстве РФ.

Панарин идет пятым в списке лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ (32+53).

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